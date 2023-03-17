Брюссель, 17 марта, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Приглашённая на заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова не смогла выступить из-за протеста со стороны представителя США. Западные страны поддержали нежелание американцев заслушать доклад омбудсмена из Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Голосование по её участию запросила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Восемь государств были против её выступления и четыре — за, представители ещё трёх стран воздержались.

Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя сделал из этой ситуации вывод, что «Запад не считает жителей Донбасса за людей».

«Россия пересмотрит своё отношение к допуску докладчиков на заседания СБ ООН, учтёт поведение США», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули зал заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перед выступлениями ряда представителей ЕС. Российский дипломат отметил, что все отмеченные им делегации Евросоюза продвигают «единую общееэсовскую позицию», которой придерживается Брюссель. Он подчеркнул, что их речи не принесут какой-либо «добавленной стоимости» к обсуждаемой теме.