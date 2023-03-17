Вашингтон, 17 марта, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Киевская армия отступит вплоть до Днепра после разгрома в Артёмовске. Так считает бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киев плохо управляет своими войсками и ресурсами, они не смогут успешно обороняться. Зеленский продолжает бессмысленно бросать солдат в бахмутский котел», — сказал Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру, доступном на YouTube.

Также подполковник рассказал о суровых реалиях российско-украинской войны, дал советы и признал доминирование российской армии.

Шаффер считает, что войска ВСУ начнут отступать до Днепра.

«После этого русских больше ничто не сможет остановить», — резюмировал бывший разведчик.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская группировка, находящаяся в Часовом Яре под Артёмовском, 17 марта совершила попытку контрнаступления с целью войти в город. Российские бойцы пресекли действия противника.