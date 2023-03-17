Донецк, 17 марта, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Освобождены важные со стратегической точки зрения населённые пункты возле города Авдеевка в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Их взятие подразделениями ВС РФ советник временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин назвал важным с точки зрения освобождения города. Мнение было высказано на телеканале «Россия 24».

Anastasiya Fedorenko Авдеевка

Гагин заявил, что авдеевское направление «горячее». Он отметил, что большую роль в вытеснении ВСУ из населённых пунктов рядом с городом сыграли российские артиллерия и авиация.

«Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение», — отметил советник руководителя ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, на авдеевском направлении ранее были усилены штурмы севернее линии Опытное — Водяное. Также ВС РФ продвигаются в направлении Каменки к югу от Новоселовки Второй, продолжается наступление в Марьинке и Первомайском.