Советник врио главы ДНР Пушилина Гагин рассказал, что ВСУ пытались войти в Артёмовск из Часова Яра

Часов Яр, , 22:54 — REGNUM Украинская группировка, находящаяся в Часовом Яре под Артёмовском, 17 марта совершила попытку контрнаступления с целью войти в город. Российские бойцы пресекли действия противника. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Гагин сообщил, что киевская армия сосредоточила в Часовом Яре серьёзные силы, которые были дополнены свежими подразделениями.

«Они уже пытались провести контрнаступление, войти в город, попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силён на этом направлении», — сказал Гагин.

По данным разведки, украинских военных в Артёмовске около 10 тыс. человек. ВС РФ контролирует все подходы к городу.

Как сообщало ИА REGNUM, под контролем российских военных находится большая часть территории Артёмовска, сказал 17 марта Гагин.