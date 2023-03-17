Экс-руководитель таможенной службы Булавин исключён из Совбеза России указом Путина

Москва, , 22:22 — REGNUM Президентом России Владимиром Путиным подписан указ, в соответствии с которым изменён состав Совета безопасности России. Из числа представителей структуры исключён бывший руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, следует из текста документа. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-глава министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев по этому же распоряжению получил должность первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р. Г. изложить в следующей редакции: «первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина отправили в отставку в феврале по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он освобождён от должности в связи достижением предельного возраста нахождения на государственной службе — 70 лет.