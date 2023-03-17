Lidovky: российский «Ланцет» завоевал уважение на поле боя

Прага, , 21:51 — REGNUM Дрон-камикадзе российского производства «Ланцет», оставаясь долгое время в тени, завоевал немалое уважение на поле боя, говорится в материалах чешского издания Lidovky.

«Ланцет», де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса Switchblade, уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП Stormer», — отмечает обозреватель газеты.

По словам эксперта, российские беспилотники бьют точно в цель, работают автономно и самостоятельно принимают решение в бою, например, при поиске целей и уклонении от зенитных орудий ВСУ.

Кроме того, «Ланцет» оснащён большим взрывным зарядом по сравнению с любым другим барражирующим боеприпасом. Такой дрон способен ликвидировать бронетранспортер или легкий танк, пришёл к выводу автор публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, известные как «Ланцет» российские барражирующие боеприпасы «Изделие-52» подверглись модернизации с учётом опыта боевого применения в специальной военной операции.