Власти Петербурга известили о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Шесть человек, трое взрослых и трое детей, пострадали в результате наезда микроавтобуса на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об их состоянии 17 марта рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, взрослые доставлены в Институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и 15-ю больницу. Одна из них, женщина, находится в тяжёлом состоянии, сейчас ей оказывают помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Пострадавших в ДТП несовершеннолетних госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса и в детскую больницу №1, добавил Лисовец.

Состояние двоих детей врачи расценивают как средней степени тяжести, одного ребёнка — тяжёлое, но стабильное, уточнил председатель горкомитета по здравоохранению.

Как сообщало ИА REGNUM, о ДТП на перекрёстке улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе Санкт-Петербурга стало известно 17 марта в 16:33 мск. Микроавтобус «Форд-Транзит», по неустановленной причине, выехал на остановку общественного транспорта.