Указом Путина 77-й зенитной ракетной бригаде присвоено наименование «гвардейская»

Москва, , 21:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ подписан 17 марта.

Владимир Путин © Mikhail Klimentyev/Kremlin/Pool/Global Look Press

77-я зенитная ракетная бригада удостоена звания «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта указом президента России Владимира Путина почётный «гвардейский» статус был присвоен 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.