Москва, 17 марта, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ подписан 17 марта.

Mikhail Klimentyev/Kremlin/Pool/Global Look Press Владимир Путин

77-я зенитная ракетная бригада удостоена звания «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта указом президента России Владимира Путина почётный «гвардейский» статус был присвоен 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.