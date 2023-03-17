Москва, 17 марта, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Властям США следует задуматься, какими будут последствия их все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией, заявила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Отвечая на просьбу прокомментировать высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о поставках танков Leopard на Украину, Захарова отметила, что в Вашингтоне продолжают демонстрировать свою нацеленность на войну до последнего украинца.

Роль Украины в конфликте, с точки зрения Запада, должна сводиться к поставке пушечного мяса, а поставки оружия с Запада в сопровождении бравады — убедить сомневающихся в разумности такого подхода европейцев и поощрить тех, кто «рвется в бой с Россией», сказала официальный представитель МИД.

«Американское и западное оружие, а также наемники и военные специалисты США и НАТО были и остаются законными целями для ударов российских Вооруженных сил», — добавила Захарова.

Как сообщалось ранее, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что кризис в отношениях России и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий Белого дома.