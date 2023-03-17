В ДНР заявили, что российские военные контролируют большую часть территории Артёмовска

Артемовск, , 21:20 — REGNUM Под контролем российских военных находится большая часть территории Артёмовска, заявил 17 марта в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть, даже более — до 70% самого города», — уточнил он.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал о планомерном продвижении ВС России в Артёмовске. Военные контролируют «Востокмаш», находящийся на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), и продвигаются вглубь промышленной зоны. Они выбивают ВСУ на северном и южном направлениях, двигаясь к центру города, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киеву грозит утрата контроля над другими городами, если Артёмовск освободят российские войска, поэтому украинские войска должны удерживать город столько, сколько смогут.