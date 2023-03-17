Кадыров предложил вознаграждение за ликвидацию глумившегося над Кораном солдата ВСУ

Грозный, , 20:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 марта в своем телеграм-канале предложил вознаграждение за ликвидацию солдата ВСУ, глумившегося над Кораном, или его поимку живым.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

В первом случае размер вознаграждения составит 5 млн рублей, во втором — 10 млн рублей.

«Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объёме», — написал Кадыров.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой солдат ВСУ разжигает костер страницами из Корана. Лидер Чечни отметил, что участники этой сцены показали своё «истинное фашистско-сатанинское нутро».