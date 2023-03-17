Военный эксперт Онуфриенко: попытка наступления ВСУ в Запорожской области будет безумной авантюрой

Запорожье, Запорожская область, , 20:56 — REGNUM Разведка боем со стороны диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая была предпринята на запорожском направлении в районе города Васильевка, — не первая, и такие вылазки осуществляются регулярно, но смысла в этом нет, рассказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Работа САУ 2СЗ «Акация» на запорожском направлении © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Это была разведка боем с участием примерно взвода танков, нескольких единиц бронетехники. Они проводятся достаточно регулярно, на всех участках фронта, проникшие ДРГ постоянно уничтожают, и смысла в этом «прощупывании» нет», — считает эксперт.

Онуфриенко упомянул линии укреплений, возведенных ВС России на запорожском участке, — и сравнил с положением дел на харьковском участке фронта до отвода войск в сентябре 2022-го.

«На харьковском направлении всё определялось недостатком нашего личного состава и огневых средств, которых на этом направлении банально не было, — там были взводно-опорные пункты по одному-два на километр. То есть это не полноценная оборона, а наблюдательные посты», — заметил Онуфриенко. На запорожском участке создана сплошная линия обороны, «она там существует уже полгода».

Вылазки украинских ДРГ, подобные перестрелке у Васильевки, могут продолжаться месяцами, но они ни к чему не будут приводить до тех пор, пока Киевом не будет принято решение о наступлении, заметил собеседник.

Возможное наступление ВСУ на запорожском направлении «выглядит какой-то безумной авантюрой», но с политической точки зрения у украинского президента Владимира Зеленского нет выхода, подчеркнул собеседник.

«Зеленскому нужно каким-то образом постоянно поддерживать этот ускользающий тренд. Зиму он продержался на рассказах об успехах осенью: это подтверждалось фактической стороной, публикацией карт и так далее. Естественно, за прошедшие четыре месяца это всё уже забылось, и сейчас все говорят об Артёмовске, а Соледар забыли по факту — потеряли и потеряли, — указал Онуфриенко. — Потерю Артёмовска надо чем-то медийно компенсировать, причём оправдываясь перед Западом, что «я не лузер, не гнида, а без пяти минут победитель», потому что проигравшему денег особо не дают».

В украинском руководстве, что бы о них ни говорили, «дураков нет», считает собеседник.

«В Киеве видят, в каких объемах им дают деньги, оружие, они понимают, что им дают не в тех объёмах, которые позволили бы одерживать победы стратегического масштаба, — рассуждает Онуфриенко. — Они понимают, что все те танки, которые были обещаны, которые продолжают поступать и будут поступать ещё два года, даются именно в том количестве, которое хотя бы отчасти компенсирует потери Киева и позволяет продолжать бой. О том, чтобы они совершили масштабнейший прорыв куда-то в Крым — об этом даже речи нет».

Эксперт считает показательной ситуацию с поставкой Киеву самолетов и обучением летного состава.

«Польша даст четыре самолёта — из 22 боевых самолётов МиГ-29А, которые у них есть, плюс шесть учебно-боевых. Словаки обещают поставить свои 11 самолётов с августа 2022 года — и тоже не дают. Обучение пилотов? Взяли США двух пилотов — и гоняют их на тренажёрах и смотрят, что они могут, хотя американцы могли бы за этот год подготовить 100–200 пилотов, это не проблема. Но этого не делается», — перечислил Онуфриенко.

Это и свидетельствует о том, что анонсированное наступление вряд ли будет удачным, полагает эксперт.

Украинские войска могут начать наступление на запорожском направлении в ближайшие недели, заявил 17 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что не стоит доверять прогнозам западных СМИ о сроках наступления ВСУ. В частности, по мнению Рогова, не стоит верить газете Politico, которая написала, что наступление возможно не раньше мая.