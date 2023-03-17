Военным прокурором объединённой группировки войск назначен Алексей Найда

Москва, , 20:56 — REGNUM Военным прокурором объединённой группировки войск назначен генерал-майор юстиции Алексей Найда. Соответствующий указ 17 марта подписал президент России Владимир Путин.

Алексей Найда (с) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

В документе говорится, что Найда освобождён от занимаемой ранее должности и назначен военным прокурором объединённой группировки войск (сил) на пятилетний срок.

С 2019 года Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Путин назначил Василия Анохина.