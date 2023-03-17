Москва, 17 марта, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 марта провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Сергей Ильин/РИА Новости Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности

Президент предложил обсудить взаимодействие России с другими странами в Каспийском регионе. Основным докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас там в повестке дня постоянно находится большой комплекс вопросов — экономического, политического характера и в сфере безопасности», — сказал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в послании Федеральному собранию 21 февраля президент заявил, что Россия уделяет особое внимание развитию международного коридора Север — Юг, в частности, сотрудничеству с Индией, Ираном и Пакистаном.