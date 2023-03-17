Риттер заявил, что Зеленский сбежит за границу из-за боязни быть убитым офицерами ВСУ

Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Страх погибнуть от рук своих же военных приведёт к бегству за границу президента Украины Владимира Зеленского. С таким прогнозом в своём YouTube-канале выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он заявил, что Зеленский проигрывает и если останется на Украине, то погибнет или от прямого удара российских военных или от рук офицера ВСУ по причине политической нестабильности в стране.

Пока же у Зеленского есть шанс скрыться с семьёй за границей и проживать там, доказав в суде свою невиновность в военных преступлениях, заключил Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Зеленский сбежит в США после прекращения поддержки киевского режима со стороны Вашингтона.

По мнению бывшего советника экс-президента Леонида Кучмы Олега Соскина, узурпация власти президентом Украины Владимиром Зеленским приведёт страну к революционному взрыву. Он позволил Западу обмануть граждан Украины, армия страны испытывает трудности, а союзники не спешат поставлять вооружение, у ВСУ в дефиците боеприпасы и техника, солдаты несут большие потери, добавил Соскин.