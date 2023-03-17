В апреле социальные пенсии в России увеличатся на 3,3%

Москва, , 20:20 — REGNUM Социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 3,3%, соответствующее постановление правительства опубликовано 17 марта на портале правовой информации.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В пресс-службе Министерства труда напомнили, что летом 2022 года социальные пенсии были увеличены на 10%. Совокупный рост за год, таким образом, составит 13,6% к показателю на начало 2022 года.

В марте 2023 года в Росстате сообщили, что в январе средний размер назначенных пенсий в России составил 19 322 рубля, что на 14,4% больше, чем в аналогичный период 2022 года.