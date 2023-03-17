СМИ: западные союзники Киева боятся обострения конфликта после поставок самолётов

Мадрид, , 20:13 — REGNUM Поставка современных самолётов Украине пугает многих западных союзников Киева. Они опасаются расширения военных целей ВСУ на территории России, пишет 17 марта испанская газета El Confidencial.

МиГ-29А ВВС Польши Julian Herzog

В издании убеждены, что конфликт может обостриться с постоянным риском более прямого втягивания в него НАТО.

Автор публикации предполагает, примеру Польши поставить ВСУ истребители МиГ-29 могут последовать другие страны, напомнив, что ранее Варшава первой запросила танки для Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах поставить на Украину истребители МиГ-29 в начале марта объявил президент Польши Анджей Дуда. 17 марта правительство Словакии приняло аналогичное решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утилизацией старой техники передачу Польшей и Словакией МиГ-29 Украине.