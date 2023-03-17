Москва, 17 марта, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Сербский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Саша Зделар заявил, что уже начал учить русский язык. Об этом 17 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Павел Бедняков/РИА Новости Саша Зделар

«Мы с Миланом Гайичем уже начали учить русский. Многое уже понимаем на русском», — сказал Зделар.

Он добавил, что пока не может давать интервью на русском, но общается на нём в раздевалке и может обсуждать жизненные моменты. По его словам, сербский и русский похожи, но учить любой язык тяжело.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в ЦСКА из белградского «Партизана» 28 июля 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за московский клуб 24 матча.