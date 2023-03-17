Севастополь, 17 марта, 2023, 20:38 — ИА Регнум. За последние девять лет население Севастополя увеличилось более чем на 150 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое провёл 17 марта президент России Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость в Севастополе

«За девять лет население Севастополя увеличилось почти на 165 тыс. человек», — сказал он, уточнив, что в настоящее время в городе проживает 551 тыс. человек.

По его словам, в прошлом году в Севастополе было введено 556 тыс. кв. м жилья. Речь идёт не только о многоквартирных домах, но и об индивидуальном жилищном строительстве.

«Фактически мы достигли показателя — 1 кв. м на человека. И за девять лет 3,3 млн кв. м было введено», — добавил губернатор.

Он также рассказал о работе над освещением города. Так, в 2014 году в Севастополе было 16 тыс. светоточек, сейчас — 42 тыс. светоточек.

Ранее Михаил Развожаев заявил о строительстве 62 спортивных объектов. По его словам, спортом в Севастополе занимаются 44% жителей города.