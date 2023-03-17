Эксперт Онуфриенко: при попытке контрудара у Артёмовска ВСУ попадут в «огневой мешок»

Артемовск, , 20:48 — REGNUM На артёмовском направлении ВСУ сосредоточили, «по разным оценкам, от 12 до 20 бригад разной степени потрёпанности, которые держат фронт, в том числе в Миньковке» — селе к северо-западу от Артёмовска у трассы, ведущей на Славянск. Такую оценку в комментарии ИА REGNUM 17 марта дал военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Боевая работа расчетов пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО © Станислав Красильников/ТАСС

В окрестностях Артёмовска удалось отодвинуть от города линию фронта, что затрудняет нанесение контрудара, на который рассчитывают ВСУ, отметил эксперт. Он пояснил: «Теперь противнику придется выбивать ВС России с окраин Орехово-Василевки и Зализнянского — двух сел у трассы Артёмовск — Славянск. Это если ВСУ собираются бить с севера — то есть ликвидировать тот выступ, который сейчас существует между Северском и Артёмовском, включая Соледар. Эта перспектива для них малореальна».

Противник может избрать вариант контрнаступления с юго-запада и запада — от Константиновки через Часов Яр, указал эксперт. Но, пояснил он, в этом случае для ВСУ появляется проблема: «наступающие окажутся в «огневом мешке», потому что расстояние между северными и южными флангами наших войск насчитывает порядка 10–15 км на разных участках.

«То есть они полностью перекрываются гаубичной реактивной артиллерией, причём многократно. Даже полковые миномёты полностью покрывают эти позиции. Вести туда бригады с целью деблокады Артёмовска можно, но если в Генштабе РФ сидят мало-мальски грамотные офицеры — а это так, кто бы что ни говорил, — то они будут к этому готовы», — прогнозирует Онуфриенко.

В этом случае туда перебросят дополнительную ствольную реактивную артиллерию и авиацию, и эти бригады будут выжжены так же, как во время боев в Давыдовом Броде (Херсонская область), весной-летом 2022 года, «где в день уничтожалось до 100 единиц бронетехники», отметил собеседник. «Плюс ко всему по такой грязи, как сейчас там, даже гусеничной технике проблематично наступать», — добавил Онуфриенко.

Эксперт также отметил: снабжение по дорогам, через которые снабжается группировка ВСУ в Северске, не идёт, потому что «упомянутая выше дорога на Славянск давно перерезана, а именно по ней идёт наступление, и на ней же расположена Дубово-Василевка, которую взяли под контроль российские штурмовые подразделения больше недели назад».

«Сейчас идут бои на окраинах Орехово-Василевки. К северу от трассы село Зализнянское тоже освобождено, а чуть южнее идут бои вокруг Хромово, через которое шла дорога на Часов Яр. Эту дорогу не оседлали, но в самом Хромово бои, и по этой дороге дальше не продвинуться, и в Артёмовск не перебросить войска. Для боёв в Хромово подбрасывать войска можно, но дорога простреливается — даже из автоматов. Это большая проблема для ВСУ», — отметил Онуфриенко.

Российские военные пресекли попытки выхода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска, сообщил 17 марта врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, нашим подразделениям удалось закрепиться на заводе АЗОМ в Артёмовске, идет продвижение вглубь промзоны.

Если контроль над Артёмовском перейдет к России, «то следующими были бы другие города», заявил в интервью Би-би-си глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.