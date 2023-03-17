Черчесов прокомментировал интерес к нему азиатских клубов и рассказал о работе в «Ференцвароше»

Москва, , 19:57 — REGNUM Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что не планирует обсуждать интерес к нему со стороны клубов из Азии. Об этом 17 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Я не большой любитель рассуждать о будущем. Я тренер «Ференцвароша», я с удовольствием здесь работаю», — сказал Черчесов.

По его словам, клуб на протяжении 47 лет не выходил в 1/8 финала еврокубков но под его руководством это было сделано. «Но этого недостаточно, планируем только расти», — добавил он.

Также Черчесов отметил, что хотел бы дальше развиваться именно с «Ференцварошем».

Напомним, 59-летний Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии в сезоне 2021/22.

16 марта «Ференцварош» проиграл «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир, общий счёт противостояния — 0:4.