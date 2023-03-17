Путин назначил врио главы Смоленской области Василия Анохина
Москва, 17 марта 2023, 19:57 — REGNUM Временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области назначен Василий Анохин. Соответствующий указ 17 марта подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области», — сообщает пресс-служба Кремля.
Этим же указом президент России постановил принять отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского по собственному желанию.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, который ранее занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.