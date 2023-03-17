Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского

Москва, , 19:57 — REGNUM Временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области назначен Василий Анохин. Соответствующий указ 17 марта подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

«Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области», — сообщает пресс-служба Кремля.

Этим же указом президент России постановил принять отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского по собственному желанию.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, который ранее занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.