Севастополь, 17 марта, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Спортом в Севастополе занимаются 44% жителей города, для этих целей было построено 62 спортивных объекта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое провёл 17 марта президент России Владимир Путин.

Алексей Дружинин/РИА Новости Михаил Развожаев

«Продолжает развиваться инфраструктура спорта, мы построили 62 объекта спорта за девять лет», — сказал он.

Развожаев также рассказал о реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, строительстве стадиона «Горняк», 48 спортивных площадок, семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типов и завершении работ по строительству бассейна, который будет введён в эксплуатацию в текущем году.

«Доля занимающихся спортом севастопольцев за это время увеличилась до 44%», — добавил губернатор.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что за последние девять лет реальные денежные доходы населения в Севастополе увеличились почти в три раза.