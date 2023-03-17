Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Минск, , 19:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его коллега из России Владимир Путин 17 марта провели телефонный разговор. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Грузовой поезд © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Лидеры двух стран обсудили совместную работу в сфере импортозамещения, перспективы строительства транспортного коридора «Север — Юг», который должен пройти через Россию, Азербайджан и Иран.

Отдельно Путин и Лукашенко остановились на вопросах сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения. В дальнейшем их должны принять правительства обеих стран с целью активизации взаимодействия по данному направлению.

Также обсуждалась повестка предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.

Напомним, ранее Лукашенко объявил о начале поставок в Россию критически важной электронной компонентной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко. Он отметил, что беседа была продолжительной и обстоятельной.