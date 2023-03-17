Тольятти, Самарская область, 17 марта, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Московское «Динамо» является наиболее сильным соперником из всех возможных в Кубке России по футболу. Об этом 17 марта заявил «Спорт-Экспрессу» владелец и президент тольяттинского клуба «Акрон» Павел Морозов.

Степан Ноздрев/ТАСС Игроки ФК «Динамо»

Ранее прошла жеребьёвка Кубка России, в результате которой соперником «Акрона» по полуфиналу Пути регионов стало «Динамо».

«Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов в Пути регионов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка», — сказал Морозов.

Он отметил, что ему эта команда симпатична, она быстрая и атакующая. При этом он добавил, что уверен в победе своей команды.

Также, по словам Морозова, в клубе все согласились с тем, что после «Локомотива» неважно, кто будет следующим соперником.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта «Акрон», который вступает в Первой лиге, обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.