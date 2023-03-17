Севастополь, , 19:58 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о росте инвестиционной привлекательности Крыма. Об этом он сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит 17 марта президент России Владимир Путин.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

В докладе главе государства губернатор Севастополя представил данные по Республике Крым. По его словам, в регионе созданы уникальные условия для реализации инвестиционных проектов.

Развожаев уточнил, что в настоящее время в Крыму реализуется 1,5 тыс. инвестиционных проектов с объёмом инвестиций порядка 580 млрд рублей. За последний год заключено 167 инвестсоглашений на сумму свыше 270 млрд рублей.

Губернатор отметил, что за последние девять лет в экономику республики вложено 1,43 трлн рублей. За последний год в регионе было зарегистрировано более 164 тыс. субъектов МСП, их них около 83 тыс. — самозанятые.

«Количество «вышедших из тени» предпринимателей выросло в два раза», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил прогресс в социально-экономическом развитии Республики Крым, вместе с этим ставилась задача нарастить приток частных инвестиций, создать комфортные условия для бизнеса.