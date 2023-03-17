Песков не ответил, будет ли Путин опасаться ездить в страны, признающие юрисдикцию МУС

Москва, , 19:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, будет ли российский лидер Владимир Путин опасаться ездить в страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сказал, мне нечего добавить по этой теме», — сказал Песков.

Также он заявил, что не может прокомментировать информацию о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил провести международный трибунал по расследованию преступлений киевского режима.

«Не могу судить об этой информации, ещё не видел», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС и любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МУС, который не входит в официальные структуры ООН, разместил информацию о выдаче ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.