Москва, 17 марта, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«У нас совсем недавно состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Пресс-секретарь отметил, что стороны обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, подготовку высшего государственного совета Союзного государства, а также вопрос возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры. По данным белорусского агентства БелТА, одной из основных его тем стала совместная работа в сфере импортозамещения.