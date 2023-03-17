Москва, , 19:16 — REGNUM Проработать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Крыму поручил президент России Владимир Путин 17 марта в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Автомобильное движение на трассе «Таврида» © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Надо подумать над дополнительными возможностями по развитию транспортной инфраструктуры, прежде всего — дорожной сети», — сказал Путин.

Он отметил, что у Крыма и Севастополя есть производственные мощности и выделены средства.

«Просто прошу вас обратить внимание вместе с коллегами из Крыма и Севастополя», — поручил глава государства, заслушав доклады Минфина и Минэкономразвития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется раньше срока, до 1 июля.