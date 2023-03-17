Губернатор Севастополя: реальные денежные доходы за девять лет выросли почти в три раза

Севастополь, , 19:11 — REGNUM За последние девять лет реальные денежные доходы населения в Севастополе увеличились почти в три раза. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит 17 марта президент России Владимир Путин.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Хочу сказать, что динамика реальных денежных доходов за девять лет увеличились в 2,9 раза», — сказал он, добавив, что средняя зарплата в регионе достигла 42,3 тыс. рублей.

По словам губернатора Севастополя, валовый региональный продукт увеличился в шесть раз, до 186,6 млрд рублей. Промышленное производства выросло в два раза, а собственные доходы в бюджет Севастополя — в три раза, добавил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения Крыма с Россией. Российский лидер напомнил, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны.