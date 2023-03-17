BZ: в польские магазины поступают дешёвые овощи из России

Берлин, , 19:00 — REGNUM Несмотря на антироссийские санкции, дешёвые овощи из России поступают на европейский рынок. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Огурцы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, большое количество фур с огурцами и помидорами из России разгружаются в польском Бронише. Уточняется, что 5 кг российских огурцов стоят около €11,69, что значительно ниже цен на аналогичные продукты европейского производства.

Отметим, что импорт российских продуктов питания не запрещён санкциями Евросоюза. Овощи из России прошли сертификацию и поставляются на европейский рынок законным путём.

Напомним, что в январе польские СМИ сообщали о массовом закрытии мелких магазинов из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции.