Жителям Днепропетровской области дали десять дней на сдачу оружия
Днепропетровск, Украина, 17 марта 2023, 19:00 — REGNUM Жителям Днепропетровской области снова предоставили десять дней для добровольной сдачи выданного ранее огнестрельного оружия. Об этом 17 марта заявил глава региона Сергей Лысак.
По данным властей, на территории Днепропетровска было выдано две тысячи единиц стрелкового оружия, сдано лишь 1500 единиц.
«500 единиц оружия остается у гражданского населения. Все лица, у которых находится оружие, установлены», — написал Лысак в своём телеграм-канале, добавив, что далее наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 марта Лысак уже требовал от жителей Днепропетровской области возврата оружия в десятидневный срок.