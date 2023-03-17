Власти Днепропетровской области объявили жителям последний срок сдачи выданного оружия

Днепропетровск, Украина, , 19:00 — REGNUM Жителям Днепропетровской области снова предоставили десять дней для добровольной сдачи выданного ранее огнестрельного оружия. Об этом 17 марта заявил глава региона Сергей Лысак.

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По данным властей, на территории Днепропетровска было выдано две тысячи единиц стрелкового оружия, сдано лишь 1500 единиц.

«500 единиц оружия остается у гражданского населения. Все лица, у которых находится оружие, установлены», — написал Лысак в своём телеграм-канале, добавив, что далее наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 марта Лысак уже требовал от жителей Днепропетровской области возврата оружия в десятидневный срок.