За содействие в подготовке терактов в Тирасполе задержаны еще два человека

Тирасполь, , 18:51 — REGNUM Двое жителей Приднестровья задержаны по подозрения в причастности к подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины, сообщил 17 марта прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

О предотвращении теракта в отношении высших должностных лиц республики спецслужбы Приднестровья сообщили 9 марта. Были задержаны несколько человек, они дали признательные показания.

По версии следствия, злоумышленники планировали взорвать начиненный взрывчатым веществом и поражающими элементами автомобиль на одной из улиц в центре Тирасполя.

Как сообщалось ранее, МИД Приднестровья 9 марта направил письмо в Совбез ООН для созыва заседания по теме попытки теракта в Тирасполе.