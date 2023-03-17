Тирасполь, 17 марта, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Двое жителей Приднестровья задержаны по подозрения в причастности к подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины, сообщил 17 марта прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

О предотвращении теракта в отношении высших должностных лиц республики спецслужбы Приднестровья сообщили 9 марта. Были задержаны несколько человек, они дали признательные показания.

По версии следствия, злоумышленники планировали взорвать начиненный взрывчатым веществом и поражающими элементами автомобиль на одной из улиц в центре Тирасполя.

Как сообщалось ранее, МИД Приднестровья 9 марта направил письмо в Совбез ООН для созыва заседания по теме попытки теракта в Тирасполе.