Москва, , 18:38 — REGNUM Вопросом водоснабжения Крыма и всего Черноморского побережья нужно системно заниматься. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, вопросы водоснабжения и водоотведения носят чрезвычайно важный характер не только для крымчан и севастопольцев, но и для людей, которые приезжают на полуостров отдыхать.

«Проблема является достаточно острой, кстати говоря, не только для Крыма, но и для всего Черноморского побережья. Этим, конечно, нужно системно заниматься», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Он добавил, что это очень капиталоёмкие проекты, и попросил Хуснуллина уделить особое внимание соблюдению технологии и своевременному выделению денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта Хуснуллин заявил, что задача по обеспечению Крыма водой полностью выполнена.