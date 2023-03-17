Москва, 17 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Из-за пожара на территории завода «Микрон» в Зеленограде территорию предприятия покинули порядка 40 человек, сообщили 17 марта в московском главке МЧС.

Антон Новодережкин/ТАСС Завод «Микрон» в Зеленограде

По информации главка, на втором этаже производственного здания загорелся мусор в помещении, в котором проводилась реконструкция. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 40 человек.

Площадь пожара составила один квадратный метр, открытое горение ликвидировано.

Производственное предприятие «Микрон» является одним из крупнейших в России производителем микросхем.

Как сообщало ИА REGNUM, от занимаемой должности освобождён начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов.