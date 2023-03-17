Аксёнов заявил о шлифовке досмотровых процедур на Крымском мосту

Симферополь, , 18:25 — REGNUM Власти Крыма совместно с ФСБ и Министерством транспорта «шлифуют» досмотровые процедуры на Крымском мосту, заявил 17 марта глава республики Сергей Аксенов.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Принятые меры должны сократить время проезда по мосту, отметил он. Это особенно актуально в связи с тем, что в нынешнем году значительная часть туристов приедет в Крым на автомобильном транспорте, добавил глава республики.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 17 марта поздравил жителей страны с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

На совещании по развитию Крыма глава государства выразил уверенность, что ремонт Крымского моста будет завершён в срок. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ремонт железнодорожной части моста закончат досрочно.