Индия, 17 марта, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Правительство Индии обновило правила пребывания граждан России в стране по электронным туристическим визам. Об этом 17 марта сообщило в социальной сети Twitter посольство России в Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Согласно обновленным правилам, россиянам разрешается оставаться в стране не более 180 дней в течение одного календарного года.

В дипмиссии уточнили, что новые правила о сроках действия электронных виз предоставило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.

«В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — уточнили в посольстве.

Ранее в Индии не ограничивали суммарную продолжительность пребывания в стране. По электронной туристической визе в стране можно было оставаться и более 180 дней в году, но не более 90 дней подряд. Данные нововведения касаются и граждан ряда других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный министр удобрений Индии Бхагвант Хуба заявил, что более 34 млн тонн российских удобрений импортировала Индия за 11 месяцев (апрель–февраль) текущего финансового года. По его словам, это максимальное значение за три года.