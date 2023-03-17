Москва, 17 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. От занимаемой должности освобождён начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Об этом 17 марта сообщает Telegram-канал Baza.

moscow.mchs.gov.ru Сергей Желтов

Отмечается, что президент России Владимир Путин освободил Желтова от должности приказом от 6 марта.

«Возможно, это связано с состоянием здоровья Желтова — генерал-майор плохо себя чувствует после перенесённого инфаркта в июне 2022 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сам Желтов заявил, что находится на больничном и пока не слышал об увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2022 года Желтов был госпитализирован после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». У него случился обширный инфаркт.