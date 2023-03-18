Москва, 18 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Московская компания «Другой хлеб» в 2023 году расширит ассортимент безглютеновой продукции. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Другой хлеб»

«Растущий на отечественном рынке спрос на полезные продукты питания приводит к увеличению локального выпуска таких изделий. Так, в этом году столичное предприятие «Другой хлеб» планирует расширение ассортимента в 1,5 раза», — отметил Овчинский. В ассортименте производителя появятся несколько новых видов хлеба, в том числе веганского, а к Пасхе начнутся поставки куличей.

На сегодняшний день в Москве есть 70 предприятий, которые изготавливают хлебобулочную продукцию. Компания «Другой хлеб» вышла на рынок в 2019 году. Она производит продукты для диетического питания. По итогам прошлого года ее выручка выросла в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом.