В ДТП на остановке в Красносельском районе Петербурга пострадали трое детей

Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина скорой помощи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что микроавтобус въехал в остановку, расположенную на перекрёстке улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, включая двоих детей.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воркуте автобус во время метели съехал в кювет и опрокинулся.