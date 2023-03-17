Санкт-Петербург, 17 марта, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Напомним, что микроавтобус въехал в остановку, расположенную на перекрёстке улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, включая двоих детей.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воркуте автобус во время метели съехал в кювет и опрокинулся.