Главы минобороны стран ЕС утвердят план новой военной помощи Киеву

Брюссель, , 18:15 — REGNUM Главы минобороны ЕС 21 марта планируют утвердить выделение ВСУ нового пакета военной помощи на 2 млрд евро, сообщил журналистам 17 марта источник во внешнеполитической службе ЕС.

Поставка оружия киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его сведениям, министры рассмотрят план по использованию 1 млрд евро на поставки ВСУ боеприпасов советского и западного образца из имеющихся запасов. Также они готовы выделить ещё 1 млрд евро для обеспечения срочных закупок новых боеприпасов для Киева, на восполнение запасов в Европе и начать расширение производства.

«То есть мы рассчитываем на следующей неделе получить зелёный свет на выделение 2 млрд евро», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватели австрийского Exxpress отметили, что Брюссель узурпировал политику безопасности Евросоюза, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель превращает содружество стран в военную машину: Киеву уже передана военная продукция стоимостью 3,6 миллиарда евро, и ЕС таким образом игнорирует права стран-участниц на оборонную и внешнюю политику.