Брюссель, 17 марта 2023, 18:15 — REGNUM Главы минобороны ЕС 21 марта планируют утвердить выделение ВСУ нового пакета военной помощи на 2 млрд евро, сообщил журналистам 17 марта источник во внешнеполитической службе ЕС.

Поставка оружия киевскому режиму
Поставка оружия киевскому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его сведениям, министры рассмотрят план по использованию 1 млрд евро на поставки ВСУ боеприпасов советского и западного образца из имеющихся запасов. Также они готовы выделить ещё 1 млрд евро для обеспечения срочных закупок новых боеприпасов для Киева, на восполнение запасов в Европе и начать расширение производства.

«То есть мы рассчитываем на следующей неделе получить зелёный свет на выделение 2 млрд евро», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватели австрийского Exxpress отметили, что Брюссель узурпировал политику безопасности Евросоюза, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель превращает содружество стран в военную машину: Киеву уже передана военная продукция стоимостью 3,6 миллиарда евро, и ЕС таким образом игнорирует права стран-участниц на оборонную и внешнюю политику.