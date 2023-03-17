Хуснуллин: завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется до 1 июля

Москва, , 18:00 — REGNUM Завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется раньше срока, до 1 июля. Об этом 17 марта заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Восстановление поврежденной железнодорожной части Крымского моста © Андрей Рубцов/ТАСС

Он рассказал, что две части автомобильного моста полностью работают. Также, по его словам, одна железнодорожная часть функционирует полноценно, а вторую сейчас ремонтируют.

«Вы ставили срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше», — сказал Хуснуллин, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин выразил уверенность в том, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок.