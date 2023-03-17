Москва, 17 марта, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виктория Абрамченко призвала жителей России ради экологии отказаться от покупки новых джинсов каждый сезон. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Илья Питалев/РИА Новости Джинсы

Она отметила, что члены её семьи «начали осознанно потреблять» и сортировать мусор отдельно.

Журналисты попросили её дать совет жителям, которые намерены внести свой вклад в улучшение экологии.

Абрамченко предложила перед покупкой подумать, как будет происходить утилизация этих товаров.

Она также призвала жителей не приобретать каждый сезон новые джинсы, поскольку для их производства необходимо большое количество воды.

«Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — пояснила политик.

Как передавало ИА REGNUM, по словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, в числе основных причин продовольственного кризиса в мире — «накачка» экономик развитых западных стран ничем не обеспеченными деньгами. Она также предложила принять закон о принудительных экологических работах для вандалов, которые вредят природе.

По словам президента России Владимира Путина, вопросы экологии в нынешних условия имеют огромное значение как для экономики, так и для каждого конкретного человека.

Тем временем в Запорожской области в рамках проекта «Экология» до конца года появится территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.