В Санкт-Петербурге микроавтобус въехал в остановку, пострадали дети

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Микроавтобус въехал в остановку в Санкт-Петербурге, пострадали несколько человек, включая детей. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщение о ДТП на перекрёстке улицы Первого Мая и проспекта Ленина в Красносельском районе Санкт-Петербурга поступило в 16:33 мск.

«По неустановленной причине микроавтобус «Форд-Транзит» выехал на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе дети. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воркуте автобус во время метели съехал в кювет и опрокинулся.