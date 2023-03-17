Москва, 17 марта, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в социально-экономическом развитии Республики Крым, вместе с этим ставилась задача нарастить приток частных инвестиций, создать комфортные условия для бизнеса, говорится 17 марта на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Глава государства подчеркнул, что в регионе обновляется нормативная база, снимаются различные барьеры, излишние требования.

По словам президента, важно развивать созданную на полуострове специальную экономическую зону. По итогам её работы за восемь лет на один вложенный госурством рубль получено три рубля инвестиций. К началу 2023 года её резидентами числятся 1578 компаний, из них 85% — малые и средние предприятия, добавил российский лидер.

«В итоге в Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций почти 450 миллиардов рублей. В Севастополе — ещё около 100 проектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин призвал идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе, и реагировать на их просьбы.