Турция ратифицирует вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции
Анкара, 17 марта 2023, 17:51 — REGNUM Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию в НАТО Финляндии, заявил 17 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Власти Турции видят искренность желания Финляндии выполнять взятые на себя обязательства, в том числе перед Анкарой, сказал Эрдоган.
Что касается возможности вступления в НАТО Швеции, то дальнейшие решения Турции в этом вопросе будут зависеть от действий самой Швеции, добавил он.
Как сообщалось ранее, после одновременной подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление в НАТО власти Турции заявили, что поддержат их только в случае выполнения ряда требований Анкары, прежде всего по вопросу о скрывающихся на территории этих стран гражданах, которых в Турции считают экстремистами.
Позднее в Стокгольме прошла серия антитурецких акций, сопровождавшихся сжиганием Коранов. В Анкаре после этого заявили, что готовы санкционировать вступление в НАТО Финляндии, но не Швеции.