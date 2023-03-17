Анкара, 17 марта, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию в НАТО Финляндии, заявил 17 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Власти Турции видят искренность желания Финляндии выполнять взятые на себя обязательства, в том числе перед Анкарой, сказал Эрдоган.

Что касается возможности вступления в НАТО Швеции, то дальнейшие решения Турции в этом вопросе будут зависеть от действий самой Швеции, добавил он.

Как сообщалось ранее, после одновременной подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление в НАТО власти Турции заявили, что поддержат их только в случае выполнения ряда требований Анкары, прежде всего по вопросу о скрывающихся на территории этих стран гражданах, которых в Турции считают экстремистами.

Позднее в Стокгольме прошла серия антитурецких акций, сопровождавшихся сжиганием Корана. В Анкаре после этого заявили, что готовы санкционировать вступление в НАТО Финляндии, но не Швеции.